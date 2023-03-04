Компьютерная помощь в Москве на дому от профессионалов.
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Компьютерная помощь на дому Москва

 

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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ

Профессиональная компьютерная помощь на дому в Москве от компании ItCompanion — это быстрое решение проблем, связанных с нормальной работой ноутбуков и ПК. Оперативный выезд мастера — уже через 15 минут после получения заявки, что позволяет вам исключить длительные простои в работе техники. А это особенно важно, когда она используется для работы или учёбы.

Когда стоит обратиться за компьютерной помощью?

Обратиться за квалифицированной компьютерной помощью настоятельно рекомендуется при обнаружении одного или нескольких из следующих факторов:

  • Заметное замедление работы техники, даже при использовании базового программного обеспечения.
  • Неоднократное появление синего экрана смерти.
  • Самопроизвольное выключение или перезагрузка.
  • Зависания, проблемы с отображением звука и видео.
  • Проблемы в работе вспомогательного оборудования — веб-камера, принтер, МФУ и т.д.
  • Повышение громкости работы вентилятора даже в режиме ожидания.
  • Явное торможение при старте операционной системы, подвисания при открытии файлов и папок.
  • Обслуживание техники не проводилось год и более.
  • Постоянные проблемы с использованием разного ПО, особенно специализированного.
  • Не удаётся подключиться к сети Интернет.

Это основные проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются наши клиенты. Однако мы готовы оказать компьютерную помощь на дому в Москве и при появлении других проблем.

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01
УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА 1С
УСТАНОВКА И
НАСТРОЙКА 1С
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ОБНОВЛЕНИЕ
КОНФИГУРАЦИИ
ДОРАБОТКА ДЛЯ
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ДОРАБОТКА ДЛЯ
ВАШЕГО УДОБСТВА
ДОРАБОТКА ДЛЯ
ВАШЕГО УДОБСТВА
02
УСТАНОВКА WINDOWS И MAC OS
УСТАНОВКА
WINDOWS И
MAC OS
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УСТАНОВКА
WINDOWS
УСТАНОВКА
LINUX
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MAC OS
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РЕМОНТ НОУТБУКОВ
РЕМОНТ
НОУТБУКОВ
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ЗАМЕНА
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ЗАМЕНА РАЗЪЕМА
ПИТАНИЯ
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HHD/SSD
РЕМОНТ
МИКРОСХЕМ
АПГРЕЙД
КОМПЬЮТЕРА
ЧИСТКА ОТ ПЫЛИ
И ОКИСЛЕНИЯ
ЗАМЕНА
ТЕРМОИНТЕРФЕЙСА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
КОРПУСА
УДАЛЕНИЕ ВИРУСОВ
УСТАНОВКА АНТИВИРУСА
И ПРОГРАММ
04
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ
РЕМОНТ
КОМПЬЮТЕРОВ
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UPGRADE
КОМПЬЮТЕРА
СРОЧНАЯ ЗАМЕНА
ЭКРАНА
ЗАМЕНА РАЗЪЕМА
ПИТАНИЯ
ЗАМЕНА
HHD/SSD
АПГРЕЙД
КОМПЬЮТЕРА
ЧИСТКА ОТ ПЫЛИ
И ОКИСЛЕНИЯ
УДАЛЕНИЕ ВИРУСОВ
УСТАНОВКА АНТИВИРУСА
И ПРОГРАММ
СБОРКА ИГРОВОГО
ПК НА ЗАКАЗ
05
РЕМОНТ НОУТБУКОВ И КОМПЬЮТЕРОВ <br> APPLE
РЕМОНТ НОУТБУКОВ
И КОМПЬЮТЕРОВ
APPLE
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ЗАМЕНА
ДИСПЛЕЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ЧИСТКА С ЗАМЕНОЙ
ТЕРМОПАСТЫ
ЗАМЕНА ЧИПОВ BGA,
СЕВЕРНОГО МОСТА,
ЮЖНОГО МОСТА
ЗАМЕНА
ВЕНТИЛЯТОРА
(CPU, HDD, ODD)
РЕМОНТ / ЗАМЕНА
МОДУЛЯ Wi-Fi
УСТАВНОВКА
ОПЕРАТИВНОЙ
ПАМЯТИ*
УСТАНОВКА
SSD*
ЗАМЕНА
ЖЕСТКОГО
ДИСКА*
OPTOBAY SATA/PATA В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ГОДА УСТРОЙСТВА
ЗАМЕНА ВИДЕОЧИПА
НА НОВЫЙ
ЗАМЕНА РАЗЪЕМОВ
(USB, ЗВУКОВОЙ,
DISPLAY PORT,
THUNDERBOLT)
УДАЛЕНИЕ ВИРУСОВ
УСТАНОВКА АНТИВИРУСА
И ПРОГРАММ
ЗАМЕНА
ПРИВОДА
SUPERDRIVE
06
СРОЧНОЕ<br>ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТЕРЯННЫХ ДАННЫХ С НОСИТЕЛЕЙ
СРОЧНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
УТЕРЯННЫХ ДАННЫХ
С НОСИТЕЛЕЙ
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MICRO SD,
USB FLASH
ВОССТАНОВЛЕНИЕ С СЪЕМНЫХ
НОСТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПОВРЕЖДЕННЫХ БАЗ 1С
ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЖЕСТКИХ ДИСКОВ
07
НАСТРОЙКА И РЕМОНТ ПРИНТЕРОВ,МФУ
НАСТРОЙКА И
РЕМОНТ ПРИНТЕРОВ,
МФУ
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ПОДРОБНЕЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ПРИНТЕРА
НАСТРОЙКА
СЕТЕВОГО ПРИНТЕРА
ПРОМЫВКА ПЕЧАТАЮЩЕЙ
ГОЛОВОКИ
СБРОС
АБСЕРВЕРА
ОБНОВЛЕНИЕ
ПРОШИВКИ
08
УНАСТРОЙКА Wi-Fi СЕТЕЙ И ИНТЕРНЕТА
НАСТРОЙКА Wi-Fi
СЕТЕЙ И ИНТЕРНЕТА
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ПОДРОБНЕЕ
НАСТРОИТЬ
INTERNET
НАСТРОИТЬ Wi-Fi
РОУТЕР
УСТАНОВИТЬ
ТОЧКУ ДОСТУПА
ПРОЛОЖИТЬ
ЛВС
09
НАСТРОЙКА КАССОВОГО И ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
НАСТРОЙКА КАССОВОГО
И ТОРГОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
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НАСТРОЙКА КММ
ДЛЯ МАРКИРОВКИ
НАСТРОЙКА ВЕСОВ
С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК
НАСТРОЙКА
ТСД
АВТОМАТИЗАЦИЯ
МАГАЗИНА ПОД КЛЮЧ
10
УСТАНОВКА СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
УСТАНОВКА СИСТЕМ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
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УСТАНОВКА IP
ПОВОРОТНЫХ КАМЕР
НАСТРОЙКА IP ВИДЕОСЕРВЕРА
И ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ
МОНТАЖ СИСТЕМ
НАБЛЮДЕНИ ПОД КЛЮЧ
Полный спектр профессиональных ай-ти услуг

Вам больше не придется искать отдельные контакты под разные проблемы с техникой. Специалисты ItCompanion оказывают широкий спектр услуг, что позволяет обращаться к нам независимо от особенностей возникшей проблемы. Мы предлагаем нашим клиентам:

  • Ремонт ноутбуков любой сложности.
  • Ремонт персональных компьютеров.
  • Восстановление данных, утерянных на носителях, включая внешние.
  • Настройка ПО и драйверов, а также ремонт МФУ и принтеров.
  • Ремонт и обслуживание техники Apple.
  • Установка Windows, MAC OS, драйверов и дополнительного программного обеспечения.
  • Настройка стабильной работы Wi-Fi сети или проводного интернета.
  • Установка и настройка 1C, оргтехники.
  • Другие виды работы, связанные с обслуживанием компьютерной техники и смежных устройств.

Мы подбираем специалиста под ваш запрос, учитывая предоставленное краткое описание проблемы. Таким образом на вызов гарантировано приезжает сотрудник, обладающий необходимыми навыками и знаниями.

Почему вызов мастера оправдан?

Компьютерная техника обладает рядом специфических особенностей, ввиду чего самостоятельное вмешательство в ее работу при наличии определенных проблем может только усугубить их. Особенно если в пользователя отсутствуют необходимые навыки. Случайное изменение драйверов или настроек ПО могут привести к некорректной работе оборудования. Удаленный в диспетчере процесс стать причиной отсутствия звука, видео или других важных функций. Ошибки, допущенные в BIOS или при работе с носителями данных становятся причиной потери данных. Обращение к профессионалам исключает возникновение дополнительных проблем, а также гарантирует качественное выполнение работ.

Почему ItCompanion?

ItCompanion — это специалисты с опытом работы в сфере обслуживания компьютерной техники от 5 лет. Постоянное обучение и повышение квалификации позволяет нам справляться даже со сложными ситуациями. Обращаясь к нам, вы также получаете:

  • Бесплатную установку лицензированного антивируса сроком на год.
  • Оперативный выезд мастера — 15 минут после получения заявки.
  • Обслуживание заявки в удобное для вас время, включая выходные.
  • Гарантия на оказанные услуги.
  • Наличие собственного склада комплектующих для быстрого выполнения ремонтных работ.

Оставляйте заявку на компьютерную помощь на дому в Москве и получайте диагностику устройства в подарок.

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