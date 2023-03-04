Компьютерная помощь на дому Москва

Профессиональная компьютерная помощь на дому в Москве от компании ItCompanion — это быстрое решение проблем, связанных с нормальной работой ноутбуков и ПК. Оперативный выезд мастера — уже через 15 минут после получения заявки, что позволяет вам исключить длительные простои в работе техники. А это особенно важно, когда она используется для работы или учёбы.

Когда стоит обратиться за компьютерной помощью?

Обратиться за квалифицированной компьютерной помощью настоятельно рекомендуется при обнаружении одного или нескольких из следующих факторов:

Заметное замедление работы техники, даже при использовании базового программного обеспечения.

Неоднократное появление синего экрана смерти.

Самопроизвольное выключение или перезагрузка.

Зависания, проблемы с отображением звука и видео.

Проблемы в работе вспомогательного оборудования — веб-камера, принтер, МФУ и т.д.

Повышение громкости работы вентилятора даже в режиме ожидания.

Явное торможение при старте операционной системы, подвисания при открытии файлов и папок.

Обслуживание техники не проводилось год и более.

Постоянные проблемы с использованием разного ПО, особенно специализированного.

Не удаётся подключиться к сети Интернет.

Это основные проблемы, с которыми чаще всего сталкиваются наши клиенты. Однако мы готовы оказать компьютерную помощь на дому в Москве и при появлении других проблем.